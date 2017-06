Dopo la batosta alle amministrative Uras (Campo Progressista – Sardegna) dichiara: centrosinistra deve praticare l’unità e tornare a progetto politico originario

Cagliari, 26 Giu 2017 – In una nota il parlamentare Luciano Uras, dichiara: “Il centro sinistra ha il dovere di praticare l’unità. Divisioni sistematiche, presunzioni di autosufficienza, scissioni continue e la polverizzazione della sinistra consegnano il paese o al populismo qualunquista dei cinquestelle o alla xenofobia della lega”.

Così il senatore commentando i risultati dei ballottaggi delle elezioni amministrative.

“da qui alle elezioni politiche è indispensabile tornare al progetto politico originario di responsabilità di governo e attenzione sociale, nuova economia ecosostenibile e centralità del lavoro e dell’occupazione. In un quadro di rinnovata adesione all’unione europea capace di valorizzare il riconoscimento delle identità e la solidarietà attiva tra paesi e i popoli che la costituiscono”.

“Non esistono due centro sinistra. Esiste il centro sinistra del buon esempio, ampio ed efficiente nell’azione di governo. Come abbiamo saputo costruire a Cagliari. In Puglia e nel Lazio. A Milano, a Lecce. Non esiste un centro sinistra senza il Pd o solo nel Pd. Da qui dobbiamo partire per lavorare in questi mesi. Con impegno e fiducia. Il paese – ha concluso Uras – ha bisogno di una politica di stabilità democratica, di serietà e responsabilità per crescere come merita”. Red