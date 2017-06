Ballottaggi, il centrodestra vince nelle principali città. Il Pd renziano subisce una dura sconfitta.

Roma, 26 Giu 2017 – I risultati dei ballottaggi delle elezioni comunali registrano un’avanzata del centrodestra e un arretramento del centrosinistra al livello locale. Come pronosticato da exit poll e proiezioni, il centrodestra vince a Genova, Catanzaro, L’Aquila e Verona. Il centrosinistra arretra ma si conferma a Taranto e in controtendenza conquista Padova. A Parma confermato il sindaco uscente Pizzarotti, ex M5s ora a capo di una lista civica. In totale, tra primo e secondo turno, 16 città capoluogo vanno al centrodestra, 6 al centrosinistra, mentre Palermo e Parma a liste civiche. Al M5s va Carrara.

Genova non è più rossa. Lo hanno decretato le urne che al secondo turno hanno visto la vittoria storica di Marco Bucci con il 55,2% dei voti rispetto al candidato del centrosinistra Gianni Crivello, che si è attestato sul 44,8%. Si tratta per Genova di una svolta epocale perché per la prima volta dal dopoguerra avrà un primo cittadino di centrodestra, una coalizione unita che raccoglie da Forza Italia alla Lega a Fratelli d’Italia includendo anche i fittiani e la versione ligure di Alleanza popolare.

Anche L’Aquila passa al centrodestra. Il candidato Pierluigi Biondi è stato eletto con il 53,52% mentre lo sfidante di centrosinistra Americo Di Benedetto si è fermato al 46,48%. Il centrodestra si conferma a Catanzaro, rieletto Abramo Il centrodestra conferma inoltre il sindaco di Catanzaro. L’uscente Sergio Abramo è stato rieletto con il 64,4% contro il 35,6% dello sfidante Vincenzo Ciconte del centrosinistra.

Il candidato di centrodestra Federico Sboarina è il nuovo sindaco di Verona con il 58,11%, secondo i dati definitivi del Viminale. La sfidante Patrizia Bisinella (Fare!), compagna dell’ex sindaco Flavio Tosi, si è fermata al 41,89%.

Federico Pizzarotti è stato confermato sindaco di Parma. Nel 2012 vinse con il M5s. Oggi Pizzarotti ha trionfato con il sostegno di una lista civica, ottenendo il 57,84%.

In controtendenza Padova che torna al centrosinistra: il sindaco leghista Massimo Bitonci, candidato del centrodestra, esce sconfitto al ballottaggio. Il nuovo primo cittadino è Sergio Giordani eletto col 51,9% dei consensi. Centrosinistra che vince anche a Taranto, dove Rinaldo Melucci è il nuovo sindaco con il 50,9% contro il 49,1% della sua sfidante Stefania Baldassari (centrodestra). Melucci succede ad Ezio Stefano che per dieci anni ha governato il Comune di Taranto sempre per il centrosinistra.

Alessandro Tomasi del centrodestra è sindaco di Pistoia con il 54,2%. Lascia il sindaco uscente Pd Samuele Bertinelli al 45,8%. E’ la prima volta nel dopoguerra che Pistoia non è guidata da un sindaco di sinistra o di centrosinistra.

A Trapani non è stato raggiunto il quorum del 50% previsto dalla legge regionale siciliana ed è in arrivo il commissario. Con un unico candidato in corsa, Piero Savona, del Partito democratico, alle urne è andato solo il 26,75% degli aventi diritto. Il candidato del centrodestra, Girolamo Fazio, era decaduto dal ballottaggio perché, coinvolto in un’inchiesta giudiziaria, non aveva presentato la lista degli assessori.

“Siamo riusciti ad espugnare la ‘Stalingrado d’Italia”. Così il neo sindaco di Forza Italia di Sesto San Giovanni, Roberto Di Stefano, che si è presentato con una serie di lisce civiche. “Il centrodestra unito e aperto al civismo è la soluzione che garantisce governabilità”, ha detto arrivando a festeggiare con i suoi sostenitori