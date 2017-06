Arrestato un uomo di Mogoro di 46 anni dai carabinieri della locale compagnia per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Mogoro (Or), 26 Giu 2017 – Il 21 giugno scorso a Mogoro (OR), i carabinieri del Nor-Aliquota Radiomobile della Compagnia del posto, nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato P.S., di 46 anni, originario di Mogoro, ritenuto responsabile del reato di “coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’uomo, al termine della perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 212 grammi di marjuana, 15 grammi di hashish e 4 piante di cannabis indica alte circa 2 metri.

In seguito, durante la direttissima celebrata presso il Tribunale di Oristano, celebrato il giorno dopo l’arresto, ha convalidato l’arresto con il contestuale rinvio del processo a seguito della richiesta dei termini a difesa.