Acli Sardegna – Territorio non autosufficienza, invecchiamento: risposte sociali e sanitarie nella riforma della sanità in Sardegna. Martedì 27 giugno 2017

Cagliari, 26 Mag 2017 – Il Sistema Sanitario Regionale sta avviando una nuova fase, con l’obiettivo di migliorare i servizi a vantaggio della salute delle persone. La nuova fase porta con sé esigenze organizzative che coinvolgono i territori con obiettivi orientati in particolare verso i diritti delle persone fragili e della loro salute.

Per comprenderne al meglio i risvolti di questo nuovo sistema dei servizi, le Acli della Sardegna, in collaborazione con lo Iares, Legacoop e Confcooperative, hanno organizzato un incontro di approfondimento e riflessione dal titolo “Territorio, non autosufficienza e invecchiamento”.