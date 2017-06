L’estate del Comune di Villacidro con un Luglio ricco di eventi.

Villacidro, 25 Giu 2017 – Dopo un debutto d’oro, entra nel vivo l’Estate villacidrese: la rassegna di eventi con la regia dell’Assessorato alla Cultura, in collaborazione con numerose associazioni locali, che accompagnerà la stagione più calda a Villacidro. Dopo il successo per la finale del premio Marchionni al museo MAGMMA, il saggio della Scuola Civica di Musica, il concerto “In…cantus de beranu”, si prosegue con una ricca carrellata di eventi che renderanno più piacevole Villacidro per tutti, residenti e visitatori. Ieri sera (24 giugno) è stata inaugurata la mostra Villacidrarte organizzata dall’Associazione QuattroVenti.sar. Fino al 2 luglio nella mostra collettiva d’arte moderna ospitata nell’ex biblioteca di via Nazionale saranno esposte pitture, fotografie, sculture, arti grafiche e disegni. Altre iniziative collaterali: il 1° luglio si esibirà la musicista Anna Steri e il 2 luglio la scrittrice Valeria Pecora presenterà la sua ultima fatica: “Mimma”; chiuderà la serata il gruppo musicale Ladrini (concerto alle 22 al parco Piga in via Nazionale). La mostra è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 17.30 alle 20.30; il sabato e la domenica, invece, fino alle 21.

Anche tutto il mese di luglio sarà pieno di iniziative per vivere Villacidro anche sotto le stelle: il 1 luglio alle ex Casermette, alle 21, rassegna Sa noti de lugori (Banda S. Cecilia), mentre alla stessa ora, nella palestra di via Stazione, Saggio di danza Azzurra 2000. Alle 22, nel Parco Via Farina si terrà il Saggio di danza dal titolo “Crew project sound new generation”. Altro evento da non perdere quello del 5 luglio: “Stai Con Noi” è organizzato nelle ex Casermette, a partire dalle 18, dalla Cooperativa Alle Sorgenti Progetto “A” per festeggiare i suoi 10 anni di attività. Eventi sportivi, convegno e arte avranno il sottofondo della musica dell’associazione musicale Santa Cecilia.

L’8 luglio alle 21,30, invece, in Piazza Zampillo ci sarà il “Trekking della luna piena”: una passeggiata notturna tra storie e strade di Villacidro (a cura di Mori Mori Trekking). Dal 10 nel parco di via Repubblica avrà inizio “Joga cun nosu”, tornei di Beach soccer e beach volley, tutti i giorni alle 21, sino al 10 agosto (in programma anche tornei di foot volley il 15 e il 22 agosto). Ci sarà poi ogni settimana l’appuntamento con i “Giovedì al cinema” (da luglio a settembre) e le “Conversazioni gramsciane” (da luglio a ottobre) e lo spazio della lettura (22 luglio con la presentazione del romanzo “Il domatore” di Alberto Secci). Novità assoluta poi all’ippodromo comunale a fine luglio per la prima edizione di “Dalle stalle alle stelle. Note di notte: osservazione delle stelle e buona musica”, in collaborazione con Nino Muscas e con la Scuola Civica di Musica di Villacidro. La comunità poi rinnoverà fede e devozione con la Fiaccolata in onore della Madonna del Carmine (30 luglio) e ricorderà le sue tradizioni con il ballo in piazza Gruppo folk Città di Villacidro (sempre il 30 luglio). Tante altre sorprese sono poi in serbo per agosto, settembre e ottobre per la lunga estate villacidrese.

“L’obbiettivo di questa Estate villacidrese è di offrire a visitatori e residenti un ampio ventaglio di proposte per lo svago e il tempo libero. Un ricco programma con 80 giorni di eventi di vario spessore che faranno di Villacidro un punto di riferimento nel Campidano durante le calde serate estive.”, conclude l’Assessore alla Cultura e Spettacolo Giovanni Spano. Com