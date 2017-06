Art. 1 Mdp Sardegna: riunito a Oristano aspettando il 1 luglio

Oristano, 25 Giu 2017 – Si è tenuta a Oristano, nei locali della Fondazione Berlinguer, la prima assembla regionale di Articolo 1 Movimento Democratico e Progressista.

All’assemblea hanno partecipato alcuni volti noti del quadro politico regionale tra cui Michele Piras, deputato che ha già aderito ad Art 1, Yuri Marcialis, assessore alla Pubblica istruzione del comune di Cagliari, i consiglieri regionali Luca Pizzuto ed Eugenio Lai e l’assessore regionale Giuseppe Dessena.

Durante i diversi interventi i partecipanti hanno fatto il punto sull’attuale stato dell’arte della legge elettorale che potrebbe essere in dirittura d’arrivo non dimenticando mai l’analisi della fase attuale per il nuovo partito politico.

Art. 1 Mdp, ha sottolineato, Nico Stumpo, responsabile organizzativo nazionale di Art. 1 – MDP, non nasce da una scissione né da imposizioni dall’alto, bensì dalla volontà politica di creare una forza di sinistra concreta e forte.

In Italia la percezione della assenza di politiche di sinistra è stata alta, dato importante è quello dell’astensione nell’ultima tornata amministrativa che necessita di essere risolta, affrontata ed intercettata.

Oltre all’astensione, alcuni recenti sondaggi hanno messo in luce che, nell’ultima tornata elettorale, l’assenza di sinistra nelle liste locali ha disperso ulteriormente elettorato che sarebbe pronto ad ascoltare nuovi progetti di una sinistra che cambia, rispetto alle prospettive classiche a cui si è abituati.

Art 1-MDP mette al centro il dialogo, un dialogo che come dimostra l’impianto della iniziativa a Roma del 1 di luglio coinvolgerà Campo Progressista di Pisapia e le altre formazioni del centrosinistra.

Un percorso politico, quello di Art1-MDP che anche in Sardegna muove i primi passi grazie all’esposizione in prima persona di donne e uomini che da sempre animano il panorama politico di una sinistra ampia. Una sinistra, quella che sembra mettere le basi nell’Isola con l’assemblea di oggi aperta a essere alternativa forte e vera al Partito Democratico, una sinistra che si candida ad essere di governo. Eleonora Casula