Pregiudicato di Terralba arrestato dai carabinieri di Pabillonis per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Villacidro (Ca), 24 Giu 2017 – Nel tardo pomeriggio di ieri i carabinieri della Stazione di Pabillonis hanno arrestato Christian Garau, di 30 anni, di Terralba (Or), ma domiciliato a Pabillonis, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Il pregiudicato è stato sorpreso dai militari mentre cedeva della cocaina ad un giovane 22enne di Terralba. Subito dopo il fermo è partita la conseguente perquisizione domiciliare durante la quale sono state trovate altre otto dosi di Cocaina. Quindi il giovane è stato dichiarato in arresto e concluse le formalità di rito in caserma è stato riaccompagnato nella sua abitazione dove è rimasto in regime di arresti domiciliari nell’attesa del rito direttissimo previsto per oggi davanti al giudice monocratico del Tribunale di Cagliari.