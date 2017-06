Nelle prime ore di questa mattina rapinata una coppietta che si era appartata per un momento di intimità da un uomo di coloro, indagano i carabinieri della compagnia di Quartu S.E.

Quartu Sant’Elena (Ca), 24 Giu 2017 – All’una e 30 di questa mattina circa, a Quartu Sant’Elena (Ca) Flumini, un disoccupato di 33 anni di Cagliari, ha richiesto aiuto al 112 riferendo di essere stato, poco prima, vittima di aggressione e rapinato del portafogli da parte di uno sconosciuto di colore che, avvicinatosi alla sua auto (nella quale era appartato con la fidanzata), avrebbe preteso, dietro la minaccia di usare una bottiglia rotta di cui era armato, la consegna del portafogli.

Consegnato il portafogli ne sarebbe scaturita comunque, per sfuggire ad ulteriori conseguenze, una colluttazione tra vittima e aggressore, nella cui circostanza l’aggredito ha riportato lievi lesioni (non risulta ancora refertate) ma poi è riuscito a liberarsi e raggiungere, con la fidanzata, una abitazione vicina per trovare rifugio e chiamare il 112.

L’intervento delle auto di servizio, nonostante i brevi tempi di arrivo, non ha consentito, allo stato, di rintracciare il presunto aggressore.