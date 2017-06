Mobilità, l’Aou di Sassari ricerca personale: pubblicati sei avvisi sul sito web dell’azienda di via Coppino: tre per profili tecnici e tre per profili amministrativi.

Sassari 24 Giu 2017 – Sei avvisi di mobilità del personale, 11 per profili professionali e 15 per profili amministrativi: li ha deliberati nei giorni la direzione strategica dell’Aou di Sassari che, in questo modo, punta a superare le criticità sorte dopo l’incorporazione del presidio ospedaliero Santissima Annunziata nell’azienda ospedaliera.

La direzione di viale San Pietro, in attesa di definire la dotazione organica e l’atto aziendale, sulla scorta delle previsioni fatte dai responsabili di struttura, ha così determinato una prima trance del fabbisogno del personale amministrativo e tecnico.

Gli avvisi di mobilità, per titoli e colloquio, sono rivolti ai dipendenti di tutte le aziende sanitarie e ospedaliere della Sardegna.

Per l’area tecnica sono tre gli avvisi di mobilità. Il primo bando punta alla copertura 5 posti per operatore tecnico specializzato, area professionale categoria BS: un operaio edile, un elettricista, un idraulico e due manutentori.

Con il secondo avviso l’azienda vuole coprire 3 posti per collaboratori tecnici professionali, categoria D: un ingegnere biomedico e due collaboratori tecnici dell’area informatica.

Il terzo avviso mira alla copertura di 4 posti per il personale dell’area servizi tecnici, categoria C: un perito elettrotecnico, un perito meccanico, un perito elettronico e un assistente tecnico-informatico-programmatore per l’area tecnico informatica.

Tre anche gli avvisi di mobilità per l’area amministrativa. Con il primo avviso l’azienda vuole coprire 3 posti per collaboratore amministrativo professionale, categoria D: uno con profilo giuridico e due con profilo economico.

Con il secondo avviso si punta alla copertura di 1 posto per coadiutore amministrativo, categoria B.

Con il terzo avviso, infine, l’obiettivo è coprire 11 posti di assistente amministrativo, categoria C: di questi sei devono avere esperienza nel profilo giuridico e cinque nel profilo economico.

I bandi sono stati già pubblicati ieri, 23 giugno, sul sito web dell’Aou Sassari nella sezione “Concorsi e selezioni”, dove è possibile scaricare l’avviso e il facsimile della domanda. Per tutti la scadenza per la presentazione delle domande è fissata per le ore 12 del 24 luglio.