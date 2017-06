Giovane sassarese di 21 anni arrestato dal personale della Polizia di Stato per furto

Sassari, 24 Giu 2017 – La notte scorsa, il personale della Sezione Volanti della Questura di Sassari ha arrestato un 21enne, sassarese con precedenti di polizia, per furto aggravato.

Gli agenti sono intervenuti su segnalazione al 113, in Corso Margherita di Savoia dove alcuni giovani stavano scassinando i distributori automatici di vivande H24.

Giunti sul posto, gli uomini della Polizia hanno notato due persone all’interno del locale dei distributori, le quali, alla loro vista, sono fuggite precipitosamente. Uno dei due, però è stato bloccato subito dopo ma durante l’inseguimento si è disfatto di una sacca che è stata recuperata dai poliziotti.

Quindi è stato perquisito e trovato in possesso dell’incasso e i rispettivi contenitori di moneta. Inoltre all’interno della sacca recuperata, sono state rinvenute numerose monete, alcuni attrezzi atti allo scasso, un paio di guanti nonché i contenitori plastici sottratti dai distributori.

Il giovane è stato perciò dichiarato in arresto e dopo le formalità di rito, compiute presso gli uffici della Questura, il giovane è stato accompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, prevista per la mattinata odierna.