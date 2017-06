Oristano:  Sessantanni di Polizia Ferroviaria

Oristano, 24 Giu 2017 – Ogni anno 24 giugno si festeggia l’istituzione della Polizia Ferroviaria: 110 anni di servizio al cittadino. Ad Oristano il Posto Polfer di Oristano è stato istituito nel 1957.

In servizio in piazza d’Ungheria: 10 unità appartenenti a varie Qualifiche, tra cui due Ufficiali di P.G.

Il comando del presidio è affidato all’Ispettore Capo Francesco Zoccheddu che, così come gli agenti in servizio ha competenza territoriale di intervento per ben oltre 95 km d linea ferroviaria, da Pabillonis a Macomer, tra le province di: Cagliari, Oristano e Nuoro . Ben undici le stazioni controllate dalle donne e gli uomini in servizio a Oristano, stazioni medio piccole di cui l’unica importante è quella di Oristano. E’ proprio ad Oristano che fermano e ripartono giornalmente 31 treni per trasporto viaggiatori con circa 15.000 passeggeri al giorno.

Il servizio istituzionale svolto, è finalizzato prevalentemente alla prevenzione e, nel corso degli ultimi due anni, sono stati effettuati 1560 servizi nelle stazioni, scortati 402 treni ed effettuate 172 pattuglie automontate lungo la linea Ferroviaria, sulla tratta sono state identificate 4980 di cui 111 stranieri, sono stati elevati 56 verbali per violazioni amministrative, denunciate in stato di libertà 4 persone ed una associata al carcere.

La Polizia Ferroviaria ha svolto e svolge anche altri servizi tra cui quelli per la prevenzione del fenomeno di abbandono rifiuti, merci pericolose e furti di rame e realizza diversi percorsi didattici nelle scuole come quello “Train to..” E.C.