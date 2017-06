Tre bambini rischiano di annegare nel tratto di mare adiacente al Lido del Carabiniere, salvati dal pronto interventi dei militari.

Cagliari, 23 Giu 2017 – Ieri, alle ore 16.30, a Cagliari, nelle acque prospicienti un tratto di spiaggia libera attiguo a quello della base logistica addestrativa – stabilimento balneare di Quartu Sant’Elena (Ca), i carabinieri addetti al servizio di assistenza ai bagnanti, coadiuvati da un bagnante occasionale non identificato, sono intervenuti per prestare soccorso in acqua a tre minori quartesi di 10, 9 e 7 anni.

In particolare i ragazzi, notati dagli addetti nello specchio d’acqua a lato di quello di specifica competenza in evidente difficoltà per la forza delle correnti marine (che li aveva già trascinati per circa 80 metri dalla spiaggia), sono stati raggiunti e riportati sulla battigia in buone condizioni di salute (a parte il forte spavento) e riaffidati ai rispettivi genitori, in balneazione nel tratto di spiaggia libera a fianco allo stabilimento cc.