Trasporto pazienti, l’Aou liquida le fatture: la direzione generale adotta una delibera che riconosce il servizio svolto dalle associazioni di volontariato da gennaio a giugno.

Sassari 23 Giu 17 – «Abbiamo provveduto a liquidare le fatture del mese di novembre e quanto previsto per il 2016 sarà messo a regime nell’arco di tre settimane. Viene riconosciuto il servizio svolto da gennaio a oggi e si prevedono le somme dovute per il servizio di trasporto pazienti fatto». Lo ha detto questa mattina il direttore sanitario dell’Aou di Sassari Nicolò Orru che, nelle uffici della Regione in via Roma a Sassari, ha incontrato alcuni rappresentanti delle associazioni di volontariato che svolgono il servizio di trasporto pazienti in ambito intraospedaliero. Un incontro che ha visto la presenza del presidente del consiglio regionale Gianfranco Ganau che, in questi giorni, ha svolto un fattivo ruolo di mediazione.

«Nella delibera che è stata approvata e pubblicata ieri – ha detto ancora Nicolò Orrù – abbiamo previsto prima l’avvio di una manifestazione di interesse quindi una gara d’appalto per l’attivazione di un nuovo contratto di trasporto pazienti che avrà una durata annuale».

L’attivazione del nuovo contratto è stata stimata per il 1° settembre prossimo, una volta espletate tutte le procedure della gara d’appalto.

La durata sarà di un anno perché, è stato spiegato dal direttore sanitario, si resta legati alla tempistica di creazione dell’Areus, l’azienda regionale dell’emergenza e urgenza, che potrebbe gestire anche i trasporti secondari, cioè appunto quelli intraospedalieri dei degenti, e quelli di tessuti e organi. Si aggiunga – è spiegato nella delibera – che tra la Aou e l’Ats, nella definizione degli aspetti relativi all’incorporazione, è in corso una verifica sul passaggio di parte dell’Autorimessa, autisti e automezzi, alla stessa azienda di via Coppino. Inoltre, la previsione di spostamenti di unità operative dalle cliniche al presidio ospedaliero Santissima Annunziata, con il conseguente trasferimento dei pazienti, consentirà nel medio periodo di risparmiare sui costi del trasporto sanitario.

La delibera quindi riconosce il servizio svolto, stabilisce in 101mila euro la somma da erogare alle associazioni per il 2016, stima in 901.950 euro la spesa per il 2017 di cui 450mila per il periodo da gennaio a giugno e che sarà erogato alle associazioni.

«Quello che vorremmo – ha aggiunto Nicolò Orrù – è che si continui a garantire il servizio reso sino a oggi». Alla gara sarà possibile partecipare anche sotto forma di associazione temporanea di impresa.

«Le promesse del direttore generale sono state mantenute – ha sottolineato il presidente del consiglio regionale Gianfranco Ganau – è stata fatta le delibera, il bando e la proroga del servizio sino a espletamento della nuova gara, con il riconoscimento dei debiti pregressi».

Per le associazioni di volontariato erano presenti Pierpaolo Pintus della Croce Blu, Antonello Fois di Pas Soccorso e Giovanni Mura della Confraternita di Misericordia di Sassari.