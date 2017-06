Russiagate, Putin si sceglie anche i presidenti in America. Washington Post: Obama ordinò preparazione cyberattacco contro Mosca

Barack Obama sarà stato un buon presidente ma sulla politica estera era una frana. E, infatti, ha permesso allo zar russo Putin di scegliersi anche il nuovo presidente degli Usa, facendo eleggere Trump che può sicuramente condizionare avendo delle prove contro di lui e il suo entourage. Il primo presidente americano di colore saputo del coinvolgimento diretto del presidente, poco democratico, russo ordinò la preparazione di una blanda ‘cyberoffensiva’ contro la Russia come rappresaglia per le interferenze di Mosca sulle elezioni presidenziali americane. Ma solo poco prima di lasciare la Casa Bianca.

Questo inquietante e gravissimo fatto, emerge dal rapporto del Washington Post, in cui si spiega come la decisione finale se sferrare l’attacco o meno sarebbe dunque toccata al neo-presidente Donald Trump. Il giornale racconta la riluttanza di Obama a prendere misure contro la Russia prima delle elezioni di novembre, “per non peggiorare le cose”.

Nell’agosto dello scorso anno, l’allora presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ricevette un rapporto altamente confidenziale della Cia, contenente le prove del coinvolgimento diretto del presidente russo, Vladimir Putin, negli attacchi informatici per interferire nel processo elettorale statunitense. Attacchi che avevano il preciso obiettivo di danneggiare la candidata democratica, Hillary Clinton, e favorire il rivale repubblicano, Donald Trump.

A dedicare alla questione un lungo articolo, in esclusiva, è stato il Washington Post, che ha provato a ripercorrere quelle difficili settimane dell’amministrazione Obama, combattuta tra la necessità di avvertire gli statunitensi del pericolo e quella di non interferire nel processo elettorale.

La comunicazione ufficiale sull’interferenza russa fu pubblicata il 7 ottobre, senza la firma del presidente Obama e del direttore dell’Fbi, James Comey, che decise all’ultimo minuto di rimuovere il proprio nome dal comunicato perché le elezioni erano ormai troppo vicine.

Per vari mesi, Obama studiò il modo migliore per rispondere agli attacchi russi. A dicembre, dopo l’elezione di Trump, decise di approvare nuove sanzioni contro la Russia e approvò un piano segreto per piazzare delle ‘bombe digitali’ pronte a colpire le infrastrutture russe.

Anche a causa delle divergenze tra Obama e Trump sulle azioni da intraprendere, però, appare improbabile che Mosca affronterà conseguenze proporzionate all’attacco condotto, definito il “crimine del secolo” in ambito politico dal Washington Post.