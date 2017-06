Cagliari, 23 Giu 2017 – Seduta pubblica inedita per il Consiglio comunale di Cagliari in programma per martedì 27 giugno 2017, alle 4 del pomeriggio, nella consueta sede al secondo piano del Municipio di via Roma 145. Il sindaco Massimo Zedda e il presidente Guido Portoghese, prima dell’inizio dei lavori, consegneranno un importante riconoscimento da parte dell’Assemblea Civica, agli atleti Niccolò e Francisco Porcella, per essersi distinti a livello internazionale nello sport.

Francisco Porcella è attualmente considerato il maggior “big wave rider” al mondo, dopo il premio ricevuto il 29 aprile a Los Angeles ai “Big Surf Awards” della World Surf League, il surfista è giunto in vetta ai gradimenti internazionali del surf da onda, dopo una lunga carriera di successi nel calcio prima e nel windsurf poi.

Niccolò Porcella è stato insignito dello stesso premio nel 2016, nella categoria relativa alla “caduta” più spettacolare, cavalcando un’onda gigantesca nell’isola di Tahiti, il cui video ha fatto il giro del mondo.

I due campionissimi cagliaritani rappresenteranno l’Italia alle prossime Olimpiadi. Il mese prossimo, a luglio, saranno i primi sardi a ricevere il premio “Fair Play e Ambiente” 2017. Com

