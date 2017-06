Il 27 e 28 giugno si riunisce il Consiglio comunale di Cagliari

Cagliari, 23 Giu 2017 – Il Consiglio comunale si riunisce martedì 27 giugno 2017. Secondo l’avviso di convocazione a firma del presidente Guido Portoghese, la trattazione dei numerosi argomenti iscritti all’ordine del giorno (link sotto indicato) inizierà alle 17 per proseguire all’indomani (mercoledì 28 giugno), sempre allo stesso orario, subito dopo le interrogazioni previste per le 16,30.

Martedì pomeriggio, alle 16, prima dell’avvio della seduta, l’Aula di via Roma 145 consegnerà un riconoscimento agli atleti Niccolò e Francisco Porcella, per essersi distinti a livello internazionale nello sport.

Condividi su...