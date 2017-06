Caronte affoga nel caldo e afa l’Italia: temperature fino a 40 gradi da oggi e per tutto il fine settimana.

È il giorno di Caronte. Il rovente anticiclone nordafricano agguanta l’Italia. ILMeteo.it spiega che da oggi e per quasi tutto il fine settimana, l’intera Italia vivrà una fase estiva significativamente calda con sole dominante ovunque. Sia oggi che domani, saranno sostanzialmente irrisori anche i movimenti temporaleschi, qualcuno solo sull’Appennino meridionale e sui rilievi nord-orientali, in un contesto di sole dominante.

I valori termici portati da Caronte potranno essere significativi per diversi giorni su tutta l’Italia. Temperature massime previste mediamente sui 32/35 in pianura, ma punte frequenti sui 37/38 o persino 39 da Nord a Sud. Domenica, delle infiltrazioni più fresche in quota potranno dare luogo ad attività temporalesche più estese sul medio-alto Adriatico e sui rilievi di Nordest, localmente anche con fenomeni forti, data la consistente calura.

Per inizio settimana il Piemonte, le medie-alte pianure in genere e i settori alpini, vedranno un progressivo cedimento dell’alta pressione Caronte con instabilità temporalesca sempre più accesa e diffusa e con rischio di fenomeni anche grandinigeni e a carattere di nubifragio. Non sono previste variazioni sul resto del Nord e al Centro-Sud, con l’anticiclone Caronte sempre dominante e con clima infuocato.

Possibili valori nelle temperature massime anche sui 40 e oltre su Sardegna, Puglia, Sicilia verso metà settimana prossima, 33/37 diffusi sulle pianure centro-meridionali del Nord e sul resto del Centro-Sud.