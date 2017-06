Meridiana – #Iohoprenotato. E la vacanza è già nell’aria 10.000 posti a partire da 79 euro Sardegna, Baleari e Grecia

Olbia, 22 Giu 2017 – Con la nuova campagna pubblicitaria, #iohoprenotato, Meridiana racconta come ci si sente proiettati alla imminente vacanza già dai momenti successivi alla conferma della propria prenotazione. E per chi ancora non ha provato questa sensazione mette in vendita 10.000 posti a meno di 79 euro, solo andata, tasse incluse, per volare nelle destinazioni più belle del Mediterraneo: Sardegna, Baleari e Isole Greche.

Per raggiungere le spiagge della Sardegna si vola ad Olbia da Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Milano Linate, Milano Malpensa, Napoli, Roma Fiumicino, Torino, Venezia, Verona. I voli per Cagliari partono da Bologna, Milano Malpensa, Napoli, Torino e Verona.

Se invece la meta prescelta fossero le Isole greche, si può scegliere Creta con il volo Milano Malpensa-Heraklion, Mykonos da Milano Malpensa e Roma Fiumicino, Rodi da Bergamo e Milano Malpensa o la splendida Santorini da Milano Malpensa, Napoli e Roma Fiumicino.

Per chi infine ha voglia di movida e puro divertimento, le Baleari sono il posto giusto. Non gli resta che prenotare Ibiza da Bergamo, Milano Linate, Milano Malpensa e Napoli oppure Palma di Maiorca da Bergamo e Roma Fiumicino.

Tariffe light, classic e premium – La Compagnia propone tre tipologie di tariffe, la “Light” che include un bagaglio a mano di massimo 8kg, la tariffa “Classic” che include anche un bagaglio in stiva (max 23 kg.) e infine la “Premium” che prevede ulteriori servizi quali la preassegnazione del posto, il fast-track, l’imbarco prioritario e la possibilità di modificare la prenotazione.

Famiglie in viaggio – Meridiana è particolarmente attenta alle famiglie in viaggio, soprattutto quando volano verso una meta di vacanza e necessitano del massimo comfort. Oltre ad avere la priorità nella fase d’imbarco, i passeggeri con bambini piccoli possono trasportare gratuitamente un passeggino o un seggiolino. In ogni caso, è politica della Compagnia lasciare quanto più possibile a disposizione del cliente passeggini e carrozzine. Solo in caso di indisponibilità di spazio verrà chiesto dal personale di scalo di consegnarli per il collocamento in stiva (previa etichettatura). E per tutti “i piccoli passeggeri” che viaggiano in aereo per la prima volta è possibile richiedere a bordo l’attestazione di “battesimo del volo”.

Pet in viaggio – Meridiana da sempre ospita a bordo i pet dei propri clienti, che volano prevalentemente in cabina – disponibilità di 2 posti per animali di piccola taglia fino a 10kg di peso inclusa la gabbietta, o se sono di taglia superiore in una stiva pressurizzata e che presenta la stessa temperatura della cabina passeggeri.

Sui collegamenti annuali Milano Linate – Olbia e Roma Fiumicino – Olbia: i voli operati in regime di Continuità Territoriale prevedono una tariffa unica, sempre disponibile, valida per tutti i passeggeri fino al 14 giugno e dal 15 settembre (40€ Roma e 45€ Milano tasse escluse). Nel periodo 15 giugno-14 settembre, la tariffa suddetta si applica ai residenti ed altre categorie, come i giovani under 21 e le persone over 70. Su questi collegamenti è sempre previsto un bagaglio in stiva del peso massimo di 23kg.