Il Comune di Cagliari in prima linea con “Frequenza200” per combattere la dispersione scolastica

Cagliari, 22 Giu 2017 – Il Comune di Cagliari è stato partner del progetto “Frequenza200”, promosso dall’Ong WeWorld, da anni impegnata nella difesa dei diritti di donne e bambini e in Italia e nel Mondo), dalla Fondazione con Il Sud, dalla Cooperativa sociale La Clessidra e dalla Fondazione Somaschi Onlus.

Alla presenza dell’assessore alle Politiche sociali e Salute, Ferdinando Secchi e di Yuri Marcialis, assessore alle Pubblica istruzione, Sport e Politiche giovanili, è stata presentata l’attività portata avanti nel territorio di Cagliari con azioni di intervento, di contrasto e prevenzione al fenomeno della dispersione scolastica.

L’iniziativa, partita a luglio 2015, è stata realizzata attivando un intervento integrato che ha coinvolto tutti gli attori che, a diversi livelli, sono espressione delle voci del quartiere (Comune, Scuola, territorio, famiglia, minori e operatori), attraverso una serie articolata di iniziative formative incentrate su culture, politiche e pratiche inclusive. Obiettivo: garantire il diritto allo studio e all’educazione.

“Durante due anni di attività – ha commentato Secchi – “Frequenza200” è stato in grado di incidere positivamente sul processo formativo, educativo e didattico, attraverso un lavoro territoriale e cooperativo, con metodologie basate sulla motivazione, ruolo attivo, valutazione e autovalutazione, nella costruzione di un’identità individuale e collettiva”.

E infatti in questo periodo sono state intercettate più di 110 famiglie che hanno visto i loro figli frequentare con assiduità di presenza, i centri ed un livello di soddisfazione dei beneficiari di oltre il 90%.

Questi risultati dimostrano l’efficacia delle attività proposte e del lavoro di coinvolgimento ed ingaggio dei ragazzi, delle loro famiglie e delle scuole.

È opportuno sottolineare inoltre l’efficacia dell’attività svolta e l’importante positivo impatto sociale che il progetto ha avuto sul quartiere Sant’Elia dove il centro base di “Frequenza200”, ha rappresentato un punto di riferimento fondamentale per i ragazzi e per le loro famiglie.

Per l’assessore Marcialis “la prosecuzione del progetto è auspicabile e da perseguire attraverso il suo sostegno”. Red-com

