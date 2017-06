Il 22 luglio concerto di Seal al Cala di Volpe: per gli alberghi Marriott Costa Smeralda incrementi del 30% di presenze dal 2015 al 2017

Olbia-Costa Smeralda,22 Giu 2017 – Il cantante britannico Seal sarà la superstar che suonerà al concerto del 22 luglio durante l’attesissima cena di gala dell’hotel Cala di Volpe. L’evento è stato organizzato da Marriott Costa Smerald – che gestisce gli hotel Cervo, Pitrizza, Cala di Volpe e Romazzino per conto di Qatar Holding – e rappresenta uno degli appuntamenti di punta dell’estate in Costa Smeralda. Il concerto di luglio di Seal sarà aperto da una band giovane e dalle grandi prospettive: i Soul System vincitori dell’ultima edizione di X Factor Italia, il talent show lanciato da Sky. Anche quest’anno saranno quindi due i grandi concerti con superstar internazionali che si svolgeranno al Cala di Volpe: confermata per il 12 agosto, infatti, l’esibizione dei Black Eyed Peas.

Il calendario degli eventi è stato presentato stamattina durante una conferenza stampa dall’Area manager Marriott Costa Smeralda, Franco Mulas. <Seal e i Black Eyed Peas saranno gli spettacoli più attesi di una estate contrassegnata da appuntamenti di alto profilo non solo per l’intrattenimento, ma anche per la cultura e lo sport> ha detto Mulas. Il 30 giugno alle 20, infatti, al Conference Center dell’hotel Cervo ci sarà l’inaugurazione di una imperdibile mostra dedicata a Andy Warhol, in cui verranno esposte centinaia di opere d’arte originali e di oggetti appartenenti al genio della Pop art. A luglio, invece, oltre al concerto di Seal, c’è grande attesa per la “Fashion Week” con la presenza di diversi marchi dell’alta moda; infine, a fine mese, si svolgerà la seconda edizione del Porto Cervo Star Tennis Classic con quattro leggende della racchetta che si sfideranno sui rinnovati campi del Cervo Tennis Club. <Tutte queste attività contribuiscono a incrementare le presenze nei nostri quattro alberghi> ha sottolineato Franco Mulas.