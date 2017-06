A Genova una donna uccide il suo convivente a coltellate e poi minaccia il suicidio, arrestata dagli agenti di Polizia.

Genova, 22 Giu 2017 – Un uomo di circa 40 anni è stato ucciso a coltellate dalla convivente che, dopo aver minacciato il suicidio, è stata arrestata dalla polizia.

È successo in Val Polcevera, sulle colline alle spalle di Genova. Sul posto gli agenti delle volanti, della squadra mobile, pompieri e medici del 118.

Secondo le prime informazioni la vittima è italiana e la donna, che ora è in stato di fermo, è sudamericana. Entrambi hanno circa 40 anni. L’omicidio è avvenuto durante una lite. La donna, che subito dopo l’omicidio voleva suicidarsi, ha aperto la porta dell’appartamento dopo una lunga trattativa con la polizia. Adesso si trova in stato di fermo in questura.