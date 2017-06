Università – Ricerca innovativa e industriale, bando a costo zero per le imprese: scadono il 28 giugno le opzioni triennali riservate dal ministero alle aziende isolane.

Cagliari, 21 Giu 2017 – Entro mercoledì 28 giugno è possibile accedere a borse di studio aggiuntive per dottorati a caratterizzazione industriale in aziende e startup. Previsti percorsi triennali di ricerca e innovazione con l’Università di Cagliari.

L’ateneo di Cagliari segnala una nuova opportunità per imprese interessate ad avviare percorsi di ricerca e innovazione. Grazie a un bando del Miur (ministero Istruzione, università e ricerca), anche per l’anno accademico 2017/2018 sarà possibile richiedere il finanziamento di borse aggiuntive per dottorati di ricerca innovativi a caratterizzazione industriale.

Le borse consentiranno alle imprese di coinvolgere dottorandi in percorsi di ricerca di durata triennale, co-progettati ad hoc da docenti e aziende, volti a specifici problemi di ricerca e innovazione, con l’obiettivo di massimizzare le ricadute sul tessuto produttivo. L’impresa non avrà nessun costo a suo carico: la borsa di dottorato sarà finanziata al cento per cento dal Miur per i tre anni di durata del percorso. Il dottorando sarà iscritto come studente-ricercatore immatricolato all’Università di Cagliari.

Ciascun percorso prevede per il dottorando un periodo da 6 a 18 mesi in impresa e da 6 a 18 mesi all’estero in enti di ricerca pubblici o privati, atenei, aziende. Il bando prevede la partecipazione di imprese e startup che svolgano attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi ed esclude onlus, fondazioni, associazioni, enti morali, enti pubblici non economici e imprese sociali.

Le imprese che vogliono progettare un percorso di dottorato con l’Università di Cagliari devono inviare entro mercoledì 28 giugno una mail a imprese@unica.it. Da indicare contatti, breve descrizione dell’attività imprenditoriale svolta, ambito di ricerca e innovazione di interesse, eventuali relazioni già attive con docenti di UniCa. Al link http ://innovare.unica.it/imprese/index.php/esplora-gli-ambiti/ si trovano vari esempi di competenze e know how dal quale trarre spunti. Le domande di finanziamento delle borse saranno presentate dall’ateneo e seguiranno un’istruttoria di valutazione del Miur che conduce alla selezione degli studenti candidati ai percorsi di dottorato. Com