Cagliari, 21 Giu 2017 – Sulla situazione di grave crisi del sito industriale di Ottana il capogruppo in Consiglio regionale di Art. 1 – Sinistra per la Democrazia e il Progresso, Daniele Cocco, esprime piena solidarietà ai lavoratori di Ottana polimeri e Ottana energia che da ieri presidiano la loro fabbrica in attesa di risposte da governo e regione.

“Dopo essere stata approvata all’unanimità’ in Consiglio regionale, il 4 maggio scorso, la mozione sulla drammatica situazione di stallo in cui versa la vertenza industriale di Ottana, di cui sono primo firmatario, esprimo piena solidarietà ai lavoratori che da ieri presidiano la loro fabbrica e posso assicurare il mio massimo impegno affinché la vertenza sia posta immediatamente all’attenzione del Ministero dello Sviluppo Economico e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – non è più accettabile che una vertenza tanto importante quanto quella di Ottana continui a essere sottovalutata senza che, a tutt’oggi, sia stato convocato un tavolo tecnico nel quale siano definite le azioni per la verifica dello stato di attuazione e il rilancio del sito di Ottana”. Red-com