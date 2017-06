Paura a Bruxelles, esplosione nella stazione centrale. Terrorista “neutralizzato” dai militari

Bruxelles, 21 Giu 2017 – La Grand Place e la stazione centrale di Bruxelles sono state evacuate dopo un’esplosione di bassa potenza avvenuta nello scalo ferroviario. Un presunto terrorista è stato “neutralizzato” dalle forze di sicurezza. Aveva con sé una cintura esplosiva. La Procura belga conferma che non ci sono feriti. Ma non è ancora chiaro se l’attentatore sia stato ucciso – come comunicato dai media belgi – o solo ferito. Il procuratore federale ha anche detto di non conoscere l’identità dell’uomo.

La polizia fa sapere che si è trattato di un fallito attentato e che la situazione è sotto controllo. Le linee della metropolitana 1 e 5 sono state chiuse su ordine della polizia, fermato anche il traffico ferroviario. Sul posto sono al lavoro gli artificieri per disinnescare eventuali ordigni ancora inesplosi. Le forze dell’ordine ed i militari stanno anche perquisendo la stazione per capire se ci siano altri esplosivi all’interno della struttura.

L’esplosione ha provocato panico e scene di terrore nella stazione. L’attentatore avrebbe gridato “Allahu Akbar”, Allah è il più grande, secondo i testimoni presenti. Avrebbe anche urlato che “i jihadisti esistono ancora”. L’uomo, 35 anni circa, che portava con sé uno zaino e una cintura esplosiva, ha fatto detonare la carica quando ha capito di essere stato individuato dai militari che poi gli hanno sparato.

“Il primo ministro Charles Michel e il ministro degli Interni, Jan Jambon hanno seguito la situazione dal centro di crisi”. Il premier ha poi ringraziato i militari e il personale della stazione per “professionalità e coraggio”.

Un gruppo di studenti italiani, provenienti da scuole della provincia di Campobasso e Isernia, dopo l’attentato a Bruxelles, dove si trovano in viaggio premio, sono rimasti chiusi in un ristorante per motivi di sicurezza. Tanta paura, ma stanno tutti bene e hanno poi potuto raggiungere l’hotel.

L’Organo nazionale di coordinamento per l’analisi della minaccia terroristica (Ocam) ha deciso di mantenere il livello di allerta terroristica a 3 su una scala di 4, che significa che il rischio di attentati è “verosimile” ma “non imminente”. Lo scrive su Twitter il Centro di crisi del Belgio. “Il livello passerà a 4 se le informazioni dovessero indicare la possibilità di un altro atto imminente. Ma sulla base dell’analisi, non è così”.