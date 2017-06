La Commissione trasporti della Camera esprime parere favorevole sulla proposta di nomina di Massimo Deiana alla Presidenza del Sistema di Autorità Portuale del Mare di Sardegna. 

Roma, 21 Giu 2017 – “Era fondamentale dare una governance al Sistema di autorità portuale del Mare di Sardegna per lavorare con stabilità e costanza alla sua valorizzazione e messa a reddito nel nuovo contesto legislativo e strategico nazionale messo a punto e fortemente voluto dal Ministro Delrio”. Dichiara Romina Mura, la Deputata della Commissione Trasporti.

“Abbiamo una grande opportunità. A livello mondiale il sistema di trasporto marittimo ha superato per la prima volta la soglia dei 10 miliardi di tonnellate movimentate di cui il Mediterraneo, rappresenta bel il 20%. E la Sardegna, in questo contesto, può giocare una partita decisiva e diventare, come diciamo e sogniamo da tempo, uno fra i più importanti elementi di connessione fra i paesi della sponda sud del Mediterraneo e il Nord Europa. Anche perché abbiamo diverse competenze e potenzialità portuali che altro che competere fra loro, vanno messe a correre insieme, con approccio integrato e sistemico e orientate ciascuna a specializzarsi. Insomma innanzi a noi, al Ministro Delrio e al primo Presidente del sistema portuale sardo, Massimo Deiana, a cui auguro buon lavoro, una sfida difficile ma entusiasmante”. Conclude Romina Mura.