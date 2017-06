Insospettabile ingegnere-docente avrebbe affittato i suoi appartamenti a prostitute romene: arrestato per sfruttamento della prostituzione.

Sassari, 21 Giu 2017 – Questa mattina, i finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Sassari hanno proceduto all’arresto di un libero professionista colpito da ordinanza di applicazione di misura cautelare personale, emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Sassari su richiesta della Procura della Repubblica, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione.

L’articolata attività investigativa eseguita dai finanzieri e coordinata dal Sostituto Procuratore della Repubblica di Sassari, Dott.ssa Maria Paola Asara, ha permesso di accertare che l’ingegnere sassarese, oltre che insegnare presso un noto istituto tecnico superiore, concedeva in locazione consciamente e a prezzi fuori mercato vari appartamenti di proprietà a prostitute della Romania che si alternavano nell’attività di meretricio con numerose altre connazionali.

Gli investigatori, quindi, anche avvalendosi di accertamenti tecnici e attività investigativa atipica, hanno raccolto diversi indizi che – confermati da numerose testimonianze raccolte – hanno determinato l’arresto dell’uomo.

Al professionista sono stati poi sequestrati anche i quattro appartamenti che affittava alle meretrici per importi, come già detto, macroscopicamente fuori dal mercato immobiliare del Comune di Sassari.

L’attività proseguirà sviluppando gli aspetti fiscali connessi giacché per i periodi di riferimento non risulta che l’uomo abbia, allo stato, dichiarato i proventi derivanti dall’attività di locazione avvalendosi delle agevolazioni in materia di registrazione dei contratti per gli appartamenti adibiti ad uso turistico.

Le indagini sono ancora in corso al fine di individuare eventuali altri complici. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato ristretto ai domiciliari.