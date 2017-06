A Oristano proseguono controlli antiterrorismo da parte della Polizia di stato, arrestato un giovane romeno ricercato per reati vari.

Oristano, 21 Giu 2017 – proseguono i controlli del territorio nell’ambito della prevenzione di possibili atti terroristici, la Questura in questi giorni ha identificato ventinove persone. Controlli meticolosi hanno visto impegnati sul territorio diversi operatori che hanno monitorato presenze sospette in hotel ed altri esercizi pubblici. Le strutture controllate sono state 10.

Mentre nell’ordinario servizio volto a vigilare sulla sicurezza dei cittadini il giorno 20 giugno la Polizia di Stato ha arrestato, Machidon Marius, di 31 anni, della Romania.

Machidon è stato controllato dagli agenti delle Squadre Volanti della Questura cittadina. A bordo del grosso mezzo due uomini che dichiaravano essere in vacanza nell’isola. I poliziotti, infatti, hanno notato in viale Repubblica un Suv BMW X5 di colore nero, con targa romena.

A carico di Machidon risultava un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Roma nel 2015, a seguito di un cumulo di numerose condanne per reati contro il patrimonio, in particolare per furto in abitazione e ricettazione.

Quindi il giovane romeno è stato portato negli uffici della Questura e ultimate le formalità di legge è stato accompagnato e rinchiuso presso la Casa Circondariale di Massama dove sconterà la pena. E.C.