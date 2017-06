Università. Dalla Giunta Sardegna 18 milioni per borse di studio a studenti meritevoli, disabili e con basso reddito

Cagliari, 20 Giu 2017 – Per garantire l’accesso all’Università agli studenti con disabilità o provenienti da famiglie con basso reddito, la Giunta ha oggi approvato i criteri generali sulle Borse di studio per 18 milioni di euro in vista dell’anno accademico 2017/2018. Come proposto dall’assessore della Pubblica Istruzione Giuseppe Dessena, la Regione partecipa con uno stanziamento di 3milioni di euro ai quali si aggiungono 3,4milioni di gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario incassati dall’Ersu nel corso dell’anno accademico 2017, ulteriori 7,5milioni di Fondo integrativo statale e altri 4milioni del Por FSE 2014-2020. La Giunta chiede inoltre, ai due Ersu, di destinare l’avanzo di amministrazione disponibile da bilancio 2016 prioritariamente alle borse di studio per all’anno accademico 2017/2018.

“Le risorse stanziate nell’ambito del diritto allo studio, che questa Giunta sostiene fortemente attraverso azioni e progetti quali Iscol@, Tutti a Iscol@ e le varie forme di finanziamento destinate all’Università, compreso l’Orientamento – ha detto l’assessore Dessena – serviranno a garantire massimi livelli di accessibilità agli Atenei. Con questo atto diamo un sostegno agli studenti più meritevoli con disabilità o difficoltà finanziarie, perché non sia loro precluso l’accesso agli studi universitari e l’alta formazione”.

Tra i requisiti per accedere alle Borse di studio ci sono i limiti degli indicatori Isee per 20mila euro, e Ispe per 50mila. Per gli studenti fuori sede sono previsti 3.778 euro; per i pendolari 2.134 euro e per gli studenti in sede 1.459 euro.