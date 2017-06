L’estate asseminese si colora di note e di danza: appuntamenti del cartellone di “Estate in ballo 2017”,

Assemini (Ca), 20 Giu 2017 – L’Anfiteatro Comunale, dalle 21.00, ospiterà tutti coloro che vorranno partecipare alle serate danzanti organizzate all’insegna del divertimento dalle scuole di ballo Martin’s Latin Club e Mo.Da. & Fitness, che fattivamente hanno reso possibile l’iniziativa.

Si inizia venerdì prossimo, 23 giugno, per poi replicare – sempre di venerdì – il 7 luglio, l’11 e il 25 agosto. Ballo latino-americano, liscio, balli di gruppo e danze caraibiche: a ritmo di musica per tutti i gusti e per tutte le età. L’ingresso e la partecipazione è totalmente gratuita.