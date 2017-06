Incensurato di Villaputzu di 54 anni arrestato dai carabinieri della Stazione del paese per furto aggravato

Muravera (Ca), 20 Giu 2017 – Alle ore 20.00 di ieri a Muravera (Ca), i carabinieri della Stazione del paese a conclusione di una indagine, hanno arrestato in flagranza del reato di furto aggravato, Mauro Piras, di 54 anni, di Villaputzu (Ca), operaio, incensurato.

L’uomo, poco prima, all’interno di autolavaggio del posto, è stato accusato di essersi impossessato di due telefoni cellulari del titolare dell’autolavaggio.

L’immediata denuncia e altrettanto immediata attività di indagine, hanno consentito, anche con l’ausilio contestuale della geo localizzazione degli apparati, ha consentito, al termine di una perquisizione locale, di rinvenire, occultati all’interno di un magazzino situato nelle campagne del paese e nella disponibilità del Piras, la refurtiva, restituita al proprietario.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato, in regime di arresti domiciliari, presso la propria residenza, in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata di oggi.