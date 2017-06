Giunta Raggi, nomine Marra e Romeo: chiusa inchiesta, probabile rinvio a giudizio per la Sindaca Raggi

Roma, 20 Giu 2017 – Per prima sindaca donna della capitale italiana, Virginia Raggi, pare arrivi il giudizio del giudizio: quello giudiziario che si sta per abbattere su di lei con il probabile rinvio a giudizio con le accuse di falso e abuso d’ufficio.

Infatti, oggi, la Procura di Roma ha chiuso le indagini, atto che di norma precede la richiesta di processo, per il cosiddetto ‘pacchetto nomine’.

A Raggi è contestato l’abuso d’ufficio in relazione alla nomina di Salvatore Romeo a capo della segreteria politica, il falso per quella alla direzione Turismo del Campidoglio di Renato Marra, fratello di Raffaele, ex capo del personale.

La Procura ha chiesto di archiviare la posizione della sindaca Virginia Raggi dall’accusa di abuso d’ufficio in relazione alla nomina di Carla Raineri a capo di Gabinetto, incarico da cui si è dimessa circa un mese dopo la stessa nomina. I magistrati di piazzale Clodio, pur ritenendo quella scelta non legittima e non in linea con alcuni pronunciamenti dalla Corte dei Conti, hanno valutato insussistente l’elemento soggettivo del reato, cioè il dolo intenzionale. L’indagine sulla nomina della Raineri era stata avviata dopo l’esposto presentato il 2 settembre 2016 da Fratelli d’Italia che chiedeva chiarimenti in relazione alla nomina e alla congruità del suo compenso pari a 193mila euro l’anno.