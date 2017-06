Giovedì prossimo a Oristano la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Premio Biennale “Lagomodeo – Noi sardi nel mondo”

Cagliari, 20 Giu 2017 – Giovedì 22 giugno, alle ore 11, presso l’Ufficio provinciale del turismo, in piazza Eleonora 19 a Oristano, si terrà la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del “Premio Biennale Lagomodeo. Noi Sardi nel mondo” in programma dal 30 giugno al 2 luglio a Sorradile. I contenuti dell’iniziativa saranno illustrati, tra gli altri, dal sindaco Pietro Arca.

Il giornalista Giovanni Floris, la musicista Anna Tifu e l’ambasciatore Ettore F. Sequi saranno premiati nell’incantevole scenario del Lago Omodeo, in una due giorni di esposizioni, spettacoli e tavole rotonde in compagnia di tantissimi ospiti, fra cibo, tradizione e identità, all’insegna di una cultura dell’alimentazione rispettosa e compatibile con l’ambiente. Com