Giovane extracomunitario arrestato dal personale della Polizia di Stato di Cagliari per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 20 Giu 2017 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato Ceesay Sulayman, di 26 anni, pregiudicato del Gambia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 15.00 di ieri quando un equipaggio di una Volante, impegnato nel servizio di vigilanza in zona, nel transitare in Piazza Sant’Eulalia ha notato un giovane extracomunitario, già noto agli operatori, che veniva contattato da alcuni giovani che, dopo aver scambiato qualcosa, si allontanavano per i vicoli della Marina.

Lo spacciatore, appena accortosi dei poliziotti, si è disfatto di alcuni piccoli involucri gettandoli all’interno di un tombino ma è stato raggiunto, bloccato e messo in sicurezza.

Dalla perquisizione personale Ceesay è stato trovato in possesso di alcuni involucri contenenti hashish per un peso totale di circa 3,5 grammi, di 31 euro e pertanto, ritenuto che il giovane disoccupato tragga sostentamento dall’attività delittuosa, su disposizione del P.M. di turno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima previsto per oggi.