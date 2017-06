Scritte intimidatorie contro vicesindaco di Domusnovas, indagano i carabinieri del paese.

Domusnovas (Ca), 19 Giu 2017 – Questa mattina alle ore 08:30, a Domusnovas (Ca), i carabinieri della Stazione del paese nel corso di un servizio preventivo controllo del territorio hanno rinvenuto sul manto stradale di via Zurigo e di una strada di penetrazione agraria in direzione dello stabilimento “Rwm” in località “matte e conti”, prodotte con vernice spray di colore bianco dal tenore minatorio, indirizzate al vice sindaco pro-tempore del comune di Domusnovas, Angelo Deidda, di 56 anni, del posto.

Indagini in corso da parte dei militari della locale Stazione cc, al fine di verificare natura gesto.