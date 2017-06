Pregiudicato romeno in semilibertà ruba merce in un centro commerciale di Quartu, arrestato dai carabinieri per furto aggravato

Quartu Sant’Elena (Ca), 19 Giu 2017 – Questo pomeriggio alle ore 17,00, a Quartu Sant’Elena (Ca), presso il centro commerciale “Carrefour”, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia della città, hanno arrestato per furto aggravato Covaci Petre, di 31 anni, della Romania, detenuto in regime di semilibertà presso la casa circondariale di Uta (Ca), il quale poco prima, dopo aver sottratto merce varia per un valore di 120,00 circa, è stato bloccato all’uscita dell’ipermercato dal personale di vigilanza e consegnato ai carabinieri.

Quindi il pregiudicato è stato portato in caserma e ultimate le formalità di legge è stato trattenuto nelle camere di sicurezza nell’attesa della direttissima prevista per domani presso il Tribunale di Cagliari.