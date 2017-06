Pregiudicato di Selargius di 48 anni arrestato dal personale della Polizia di Stato per furto aggravato.

Cagliari, 19 Giu 2017 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato Simone Saba, 48 anni, di Selargius, con precedenti di Polizia, per il reato di furto aggravato.

Intorno alle ore 17.45 di ieri, l’equipaggio di una Volante durante il normale servizio di pattugliamento in via dei Conversi, hanno notato una persona che attraversava un incrocio a piedi spingendo uno scooter in direzione via dell’Abazia. Perciò i poliziotti hanno deciso di procedere ad un controllo e per questo hanno fermato l’uomo che, privo delle chiavi di accensione del motociclo, non ha saputo dare spiegazione sul possesso del mezzo.

Subito dopo, durante il controllo al terminale della Sala Operativa, Saba è risultato avere diversi precedenti di Polizia, mentre il ciclomotore non risultava da ricercare, ma gli accertamenti esperiti dagli Operatori hanno consentito di individuare il proprietario del mezzo che, via telefono, confermava di averlo regolarmente parcheggiato sotto casa poco prima e di non essersi ancora accorto del furto sino alla comunicazione della Polizia.

In sede di denuncia lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario, mentre il selargino è stato dichiarato in arresto e, su disposizione del P.M. di turno, accompagnato presso il proprio domicilio in attesa del rito per direttissima previsto per oggi.