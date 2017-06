Edilizia e urbanistica, le due leggi al vaglio del Cal. Assessore Erriu: semplificazioni per comuni e cittadini

Oristano, 19 Giu 2017 – L’assessore degli enti locali e dell’urbanistica, Cristiano Erriu, è intervenuto questa mattina nella sala consiliare della provincia di Oristano alla riunione del consiglio delle autonomie locali (Cal) convocato per discutere dei disegni di legge n. 408 ‘disposizioni urgenti in materia di urbanistica ed edilizia’ (che approderà nell’aula del Consiglio Regionale mercoledì 21 giugno) e n. 409 ‘disciplina generale per il governo del territorio’.

All’incontro ha preso parte anche il vicepresidente della Quarta Commissione Consiliare, Antonio Solinas, relatore del ddl n. 408. Il Cal, attraverso il suo presidente Andrea Soddu, ha espresso apprezzamento per i testi innovativi dei due ddl e garantito un impegno propositivo, nella speranza che l’aula possa approvare entrambi i provvedimenti in tempi ragionevolmente brevi. Red