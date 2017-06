Consiglio Sardegna – Da domani al lavoro le Commissioni consiliari, mercoledì alle 10 si riunisce l’Assemblea regionale sarda

Cagliari, 19 Giu 2017 – Domani alle 16 si riuniscono in seduta congiunta la Prima e la Terza commissione. I parlamentini, presieduti da Francesco Agus e da Franco Sabatini, sentiranno in audizione gli Amministratori straordinari delle Province, il Sindaco metropolitano di Cagliari e l’Assessore degli EE.LL. sulla situazione finanziaria delle Province. La commissione Bilancio dovrà esprimere anche un parere finanziario sul DL 409 (Interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo). La Commissione “Cultura e Lavoro”, presieduta da Gavino Manca, è convocata domani alle 15,30 per l’audizione del Rettore dell’Università di Cagliari sul Testo Unico sulla lingua sarda. Sempre domani alle 16 si riunisce anche la commissione “Attività produttive”.

All’ordine del giorno l’audizione del Presidente del Consorzio Agrario di Sardegna sulle ragioni che stanno portando alla chiusura delle sedi di Prato Sardo (NU) e Santa Maria la Palma (SS) e l’audizione dei sindacati sulle difficoltà finanziarie del Consorzio di Bonifica del Cixerri. La commissione, presieduta da Luigi Lotto, esaminerà anche il DL 429 (Interventi di promozione e comunicazione finalizzati alla destagionalizzazione dei flussi turistici attraverso il sistema del trasporto aereo) e il TU Norme in materia di turismo. All’esame della commissione Sanità, presieduta da Raimondo Perra, da domani alle 16, la Proposta di ridefinizione della rete ospedaliera. Giovedì alle 10 è prevista la seduta della commissione d’inchiesta sull’efficienza del sistema sanitario regionale e sull’adeguatezza dei suoi costi.

All’ordine del giorno le comunicazioni del Presidente Attilio Dedoni anche sulla prosecuzione dell’attività della Commissione. Red