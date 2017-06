Cagliari e Alghero più vicine grazie al mare, alla vela, all’Ichnusa Sailing Kermesse.

Cagliari, 19 Giu 2017 – Dopo la grande partecipazione registrata alla quarta edizione della veleggiata Ichnusa Sailing Kermesse di Cagliari (ISK 2017) svoltasi nel mese di maggio, che alla quarta edizione conferma le grandi potenzialità con ottimi numeri in mare e sul piano mediatico, è arrivato il successo della seconda edizione ad Alghero, svoltasi da venerdì 16 a domenica 18 giugno tra il centro storico, il porto, il Lido San Giovanni e la rada in cui si è svolta la regata.

L’associzione Asd Janasenjoy, promotrice dell’evento, Comune di Alghero, Fondazione Meta, Consorzio del Porto di Alghero, Lega Navale Sezione di Alghero, Asd Nauticlub e le altre associazioni sportive e culturali coinvolte, hanno lavorato fianco a fianco per offrire a cittadini e turisti un week end ricco di eventi.

Tre intense giornate concluse dalla regata della domenica, evento clou della manifestazione, che quest’anno è coincisa con la seconda prova del campionato Vento de l’Alguer, 14° Trofeo Macì. La regata è stata vinta dall’imbarcazione Corto Maltese, che si porta così a due vittorie consecutive della regata ISK, identica situazione in cui si trova Carpe Diem a Cagliari. Considerato che per “portare a casa” la prestigiosa targa artigianale in argento e filigrana d’oro dell’Ichnusa Saililing Kermesse occorre vincerla per tre volte, come da regolamento, siamo certi che i due equipaggi faranno di tutto per conquistare il prezioso trofeo nella prossima edizione, rafforzando ulteriormente l’ottimo rapporto tra club, armatori e velisti delle due città.

Altro fondamentale tassello si aggiunge agli obiettivi raggiunti: nasce ufficialmente il ponte ideale tra le due città che ospitano l’Ichnusa Sailing Kermesse, Cagliari e Alghero, sempre più unite dal mare, dalla vela, ma soprattutto dall’eccezionale spirito di collaborazione nato tra club, associazioni sportive e culturali e amministrazioni comunali. Durante la premiazione, il team ISK ha consegnato il crest donato dal Comune di Cagliari alla città di Alghero, ricambiando l’invio della bandiera della città catalana in occasione dell’evento cagliaritano a maggio. E già si parla dell’edizione 2018, che si preannuncia ricca di sorprese e nuove sfide.