Sassari, 19 Giu 2017 – Nella pomeriggio di ieri, personale della Sezione Volanti della Questura di Sassari ha arrestato un sassarese di 41 anni, per resistenza a Pubblico Ufficiale, minacce, lesioni personali e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale e ne ha denunciato un altro di 47 anni, anch’esso sassarese, per resistenza a P.U. e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.

Gli agenti sono intervenuti presso un bar situato nel centro cittadino, su richiesta del titolare, per la presenza di un avventore, che in evidente stato di ubriachezza stava disturbando delle persone presenti all’interno della sua attività. In seguito gli agenti intervenuti, hanno individuato, non molto lontano dall’esercizio l’uomo segnalato, già noto per i suoi trascorsi giudiziari, che nonostante svariati inviti a fermarsi ha continuato con il suo atteggiamento aggressivo e violento, arrivando a colpire uno dei poliziotti. Durante questa fase, si è avvicinato agli uomini della Polizia un gruppo di tre persone, amiche dell’arrestato, tra questi un uomo di 47anni, che in evidente stato di alterazione psico-fisica, al fine di rendere più difficoltosa l’operazione di fermo dell’amico, si è accanito contro di essi. A quel punto, gli agenti hanno portati tutti in Questura dove, dopo le formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in arresto e poi condotto presso il proprio domicilio dove rimarrà in regime di arresti domiciliari, in attesa del procedimento di convalida previsto per oggi mentre l’amico è stato denunciato in stato di libertà per resistenza e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.