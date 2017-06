Arrestati due minorenni dai carabinieri di Nuraminis per tentato furto aggravato in concorso.

Nuraminis (Ca), 19 Giu 2017 – Questa mattina, alle ore 10:20, i carabinieri della Stazione di Nuraminisì, in normale servizio di controllo de territorio, mentre transitavano lungo quella via Umberto, hanno notato due ragazzi che correvano e che non erano de posto.

Immediatamente li hanno raggiunti, fermati, poi identificati e trovati in possesso di 2 grossi cacciavite, uno da 36 e l’altro da 31 cm più due paia di guanti di gomma da carpentiere.

Pochi istanti dopo i militari sono stati raggiunti da un cittadino il quale riferiva che poco prima aveva sorpreso due ragazzi all’interno del proprio giardino mentre tentavano di scassinare il portoncino d’ingresso della propria abitazione ed erano proprio i due minorenni fermati poco prima dagli uomini dell’Arma.

I ragazzi, entrambi di 17 anni, con svariati alias, sono stati tratti in arresto per tentato furto aggravato in flagranza. Quindi, ultimate le formalità di legge in caserma sono stati accompagnati e rinchiusi nel centro di Prima Accoglienza di Quartucciu, a disposizione della AG competente (minori).