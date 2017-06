Pubblicato il bando della regione per l’ampliamento e la sicurezza dei cimiteri: da domani via alle domande per i primi 2,4 milioni

Cagliari, 18 Giu 2017 – È stato pubblicato il bando destinato ai Comuni della Sardegna che vogliono accedere ai finanziamenti stanziati dalla Regione, 2 milioni e 400mila euro, per l’ampliamento degli spazi e la messa in sicurezza dei cimiteri. I Comuni interessati potranno presentare le richieste a partire da domani, lunedì 19 giugno, e fino al prossimo 5 luglio. L’importo disponibile, in base alla programmazione della Giunta, sarà di 400mila euro per quest’anno e un milione ciascuno per il 2018 e il 2019.

Il criterio di ripartizione del finanziamento è basato su quattro priorità. La prima, l’effettiva necessità dei Comuni in base al tasso di mortalità degli ultimi cinque anni in rapporto ai posti disponibili; secondo, la percentuale di cofinanziamento, che in ogni caso non potrà essere inferiore al 10% della spesa prevista; terzo criterio, la rotazione: le priorità saranno assegnate ai Comuni che non abbiano mai ricevuto finanziamenti regionali negli ultimi 5 anni per la realizzazione di opere cimiteriali. Ultimo criterio, la necessità e l’urgenza di messa in sicurezza delle strutture.

Quello dell’adeguamento delle aree cimiteriali, sia in termini di capienza che di messa in sicurezza nelle situazioni a maggiore rischio, è un atto molto atteso dai Comuni che in più occasioni hanno sollecitato l’intervento della Regione. Infatti, in attesa di questo bando e per fronteggiare le situazioni prioritarie, una prima serie di interventi è stata già finanziata su disposizione dell’Assessorato dei Lavori Pubblici con il mutuo infrastrutture. Da una successiva rimodulazione dello stesso mutuo verranno programmate e destinate ulteriori risorse.