Trump per uscire da un guaio s’infila in un altro: il nostro obiettivo è una Cuba libera, cancelleremo squilibri degli accordi fatti da Obama

“L’obiettivo che noi vogliamo raggiungere al più presto è una Cuba libera”: lo ha detto Donald Trump intervenendo a Miami. Con l’aiuto di Dio, una Cuba libera è quello che presto realizzeremo […] Ringraziamo i dissidenti, imprigionati da un regime brutale, gli esiliati e tutti voi per essere stati la voce di chi è senza voce.

“Il regime di Castro è stato un regime brutale”, ha detto Trump inoltre, annunciando la sua politica su Cuba dopo le squilibrate aperture previste dall’accordo firmato con il regime da Obama. La nuova amministrazione Usa venerdì annuncerà i cambiamenti, ma sarà – per Trump – una effettiva ed immediata cancellazione degli squilibri degli accordi. “Le politiche di Obama non hanno aiutato i cubani, hanno arricchito il regime” mette in evidenza Trump, criticando Obama anche per i diritti umani.

“Il primo ostacolo alla prosperità e alla libertà economica di Cuba è il controllo dei militari sull’economia. I cambiamenti che imporremo noi incoraggeranno il commercio statunitense con le imprese cubane libere […] Alleviare le sanzioni sul turismo e sul commercio non aiuta la gente, ma arricchisce il governo”, ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump il quale ha poi sfidato il regime cubano a “negoziare un accordo che dia benefici al popolo cubano”.

“Oggi un nuovo presidente è atterrato a Miami per dare la sua mano al popolo cubano, dopo un presidente che ha dato la sua mano al regime. Il presidente ha preso una decisione molto chiara: faremo tutto il possibile per dare il potere al popolo cubano”. Le decisioni di questa amministrazione servono “a punire i militari cubani”. Questo cambiamento “dà potere al popolo cubano. Che servano sei mesi o sei anni, Cuba sarà libera”. A dirlo è stato il senatore statunitense Marco Rubio, aprendo l’evento a Miami di Trump.