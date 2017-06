Salvati in mare da una motovedetta 11 clandestini dell’Algeria. Si cercano un altro barchino con altri 14 algerini a bordo di quali si è persa traccia.

Carbonia, 17 Giu 2017 – Stamattina, alle ore 11.30 circa, i militari della motovedetta EI G. 302 del primo reggimento corazzato di Capo Teulada, impegnata in un servizio istituzionale di pattugliamento nell’area antistante l’area addestrativa del poligono militare, a circa un miglio dalla costa – località Cala Zafferano – ha rintracciato un natante in grossa difficolta di navigazione, con a bordo undici algerini, tutti maggiorenni, maschi ed in buone condizioni di salute.

Il comandante della motovedetta, visto il pericolo incombente, in quanto il barchino imbarcava acqua e poteva affondare, ha deciso d’imbarcare a bordo del mezzo militare i migranti che sono stati poi trasportati al porticciolo turistico di Teulada (Ca) per i primi controlli.

Effettuati da personale delle Stazioni carabinieri di Giba (Ca) e Santadi (Ca), per essere successivamente trasferiti, con la scorta di personale Polizia di Stato, presso la struttura di Assemini (Ca).

Il natante, in legno lungo circa sei metri, equipaggiato con motore fuoribordo è stato invece trainato dalla motovedetta sino al porto.

Nel corso dell’attività di controllo uno dei migranti ha riferito al comandante della motovedetta ed ai carabinieri che alle 04.00 di questa mattina, nel corso della navigazione, avevano perso il contatto con altro barchino, con a bordo altri 14 migranti e che stava effettuando la traversata insieme a loro.

Sono attualmente in corso le ricerche.