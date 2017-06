Due minori algerini arrestati dal personale della Polizia di Stato per furto aggravato in concorso

Cagliari, 17 Giu 2017 – Gli Agenti dei Reparti Prevenzione Crimine di Abbasanta (OR) e Genova hanno arrestato due minori entrambi di nazionalità algerina per il reato di furto aggravato in concorso.

L’episodio è avvenuto intorno alle ore 11 di ieri quando, è giunta una chiamata al 113 che segnalava due giovani che, dopo aver infranto un vetro di un’auto in sosta in Viale Trieste, si sono impossessati di un trolley.

Poco distante dal luogo erano presenti due equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine di Abbasanta e Genova che acquisita la nota diramata dal Centro Operativo Telecomunicazioni hanno notato i due ragazzi, grazie anche alla precisa descrizione fisica e somatica fornita dai cittadini, mentre attendevano l’autobus seduti sulla panchina di viale Trieste.

I due sono stati bloccati e dopo un accurato controllo gli operatori hanno rinvenuto quanto rubato poco prima dall’autovettura ma è stato anche recuperato un portafoglio rubato poche ore prima da un’altra autovettura.

Gli Agenti dopo aver contattato i due proprietari ed invitati a presentarsi negli uffici della Questura per sporgere denuncia, al termine delle formalità, sono rientrati in possesso di quanto rinvenuto.

I due ragazzi di 15 e 16 anni sono stati quindi dichiarati in arresto e su disposizione del P.M. di turno presso il Tribunale per i Minorenni, sono stati accompagnati presso il Centro di Prima Accoglienza di Quartucciu vista l’impossibilità di procedere all’affidamento ai genitori o familiari.