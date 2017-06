Cambio al comando della compagnia di Cagliari: Lascia il Maggiore Eugenio Fatone e arrivo il parigrado Luca Vasaturo

Cagliari, 17 Giu 2017 – Il Maggiore Eugenio Fatone oggi lascia il Comando della Compagnia Carabinieri di Cagliari per assumere quello della Compagnia CC di Roma Trastevere.

Romano di origini, 36 anni, al termine di questa prima esperienza in Sardegna (iniziata nel settembre 2014), il Magg. Fatone sente di potersi e volersi dichiarare, unitamente alla sua famiglia, sardo (Cagliaritano) di adozione, sia per lo stretto legame che si è necessariamente creato con la gente, con i rappresentanti della tante Istituzioni locali, con l’Autorità Giudiziaria, con le altre FF.PP. e con il territorio nella conduzione, molto spesso in prima persona, delle numerosissime (controllo del territorio, Ordine Pubblico, indagini, protezione civile, ecc.) attività di servizio a favore della collettività locale sia per i quotidiani riconoscimenti di stima e affetto che, per contro, ne hanno ripagato i sacrifici di ogni giorno nell’esercizio della sua delicata funzione; tra le più rilevanti operazioni di servizio che il Maggiore Fatone è stato chiamato a condurre, ricordiamo: il blitz antidroga nel quartiere cagliaritano di Is Mirrionis (15 mag 2015); rapina alla filiale del Banco di Sardegna di via Giudicessa Benedetta – Cagliari (1 lug 2015); l’operazione “Caronte” (9 mag 2016) in tema di business “caro estinto”; alcuni omicidi, tra cui, da ultimo, quello brutale e paradossale di una sessantenne in un parco pubblico di Capoterra (2 mag 2017).

Il Magg. Fatone, ufficialmente salutato nei giorni scorsi dal Comandante della Legione Carabinieri Sardegna (Gen. B. Paolo Nardone) e dal Comandante Provinciale di Cagliari (Col. Luca Mennitti) è sostituito alla guida della Compagnia CC di Cagliari dal Maggiore Luca Vasaturo, 35enne, anch’esso originario di Roma, che ha lasciato, a sua volta, il Comando Compagina CC di Perugia.

Al posto di Fatone arriva il Maggiore Luca Vasaturo, 35 anni, originario di Roma, dopo aver frequentato la Scuola Militare “Nunziatella” di Napoli e i corsi di formazione presso l’Accademia di Modena e presso la Scuola Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri di Roma, ha ricoperto l’incarico di comandante di Plotone e di Compagnia presso il 6° Battaglione Toscana, dove è stato impegnato in diversi eventi nazionali di Ordine Pubblico come le Olimpiadi invernali di Torino del 2006, il terremoto dell’Abruzzo, le manifestazioni NotTav in Piemonte e gli sbarchi dei profughi a Lampedusa. Nell’Organizzazione territoriale ha ricoperto l’incarico di Comandante di Nucleo Operativo della Compagnia di Firenze e per ultimo a Perugia quello di comandante della Compagnia Capoluogo. Nel periodo di formazione ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Ateneo di Roma “La Sapienza” e quella specialistica di Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna presso l’Università di Roma “Tor Vergata” oltre al Master di II livello in “Peace Building Management” – Relazioni Internazionali- Diplomazia – Mediazione e Gestione della Crisi presso la Pontificia Facoltà teologica San Bonaventura di Roma. È inoltre dal 2014 Consigliere qualificato per il personale civile e militare per l’applicazione del diritto internazionale umanitario nei conflitti armati e nelle crisis response operations, qualifica rilasciata dalla Croce Rossa Italiana. Red