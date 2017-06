Altri 3 clandestini algerini rintracciati nei pressi di Cala Zafferano dalla motovedetta G 302 dell’Esercito Italiano

Carbonia, 17 Giu 2017 – Alle ore 15.40, nel prosieguo della sua attività di controllo, la motovedetta E.I G302 del 1° Reggimento Corazzato di Capo Teulada, impegnata in un servizio istituzionale di pattugliamento nelle acque antistanti l’area addestrativa del poligono militare, in località Cala Zafferano hanno intercettato un barchino con a bordo 3 extracomunitari di presumibile nazionalità algerina, tutti maschi, in buone condizioni di salute, ormai a pochi metri dalla costa del poligono.

I clandestini sono stati rimorchiati presso il porto nuovo di Teulada dove sono stati assistiti da personale del Nucleo carabinieri di P.M. del 1° reggimento di Capo Teulada, in attesa del mezzo della ditta convenzionata per il trasporto al centro di accoglienza di Assemini.

Il natante, in vetroresina lungo circa mt 4,5, equipaggiato con motore fuoribordo da 40 hp, recuperato dal personale operante.