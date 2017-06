A Girasole il personale della Polizia di Stato del Commissariato di Tortolì denuncia giovane coltivatore di sostanze stupefacenti.

Tortolì (Nu), 17 Giu 2016 – Nella giornata di ieri il personale della Polizia di Stato della Questura di Nuoro ha deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, A.M., ogliastrino, per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli operatori gli agenti della Polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Tortolì, nel corso di mirati servizi di contrasto al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, voluti dal Questore di Nuoro Massimo Alberto Colucci, a seguito di perquisizione domiciliare nei confronti del giovane 21enne, hanno rinvenuto, nel giardino della sua abitazione, 8 piante di marijuana, di diversa altezza (fra i 20 ed i 60 cm), di cui tre interrate fra altra vegetazione e le restanti cinque in altrettanti vasi. La perquisizione estesa alla casa del ragazzo ha consentito anche il ritrovamento di una bustina in cellophane trasparente contenente con dentro 24 semi di marijuana, indizio della dedizione del soggetto alla coltivazione della sostanza stupefacente.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato e il giovane, disoccupato e con precedenti non specifici, è stato deferito all’A.G. in stato di libertà.

Tali controlli continueranno anche nell’imminente stagione estiva al fine di contrastare l’illecita diffusione delle sostanze stupefacenti tra giovanissimi.