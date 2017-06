Sanità, Assessore Arru a erogatori privati: “nessun taglio a tetti di spesa per le prestazioni”

Cagliari, 16 Giu 2017 – “La protesta degli erogatori privati è incomprensibile e basata su presupposti errati: non c’è stata alcuna decurtazione dei tetti di spesa per la riabilitazione, al netto della spesa dell’ex Ipab del San Giovanni Battista. Il budget per il 2017 per l’acquisto di servizi dai privati è lo stesso dello scorso anno, oltre 56 milioni di euro”. E’ quanto afferma l’assessore della Sanità, Luigi Arru, in riferimento alla protesta dei Centri specialistici. “Non è assolutamente vero che ci sarà un taglio del 20% del finanziamento regionale: una parte del finanziamento sarà distribuita agli erogatori non sulla base della spesa storica, ma sulla base di criteri di qualità, fatturato, capacità e territorialità.

L’allarme lanciato nei giorni scorsi è perciò totalmente immotivato e, se le liste d’attesa si allungheranno, sarà solo per responsabilità degli stessi erogatori, peraltro tenuti al rispetto del contratto che firmano con l’Ats. Stesso discorso – prosegue l’assessore – vale per la minaccia di perdita dei posti di lavoro: la delibera tanto contestata rappresenta un ulteriore strumento di tutela per i lavoratori del settore, che devono avere certezza dei pagamenti degli stipendi. Chi opera per conto del servizio sanitario pubblico deve pagare gli stipendi, questo viene ribadito anche accogliendo la forte sollecitazione arrivata dal Consiglio regionale”. Red