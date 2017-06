Minorenne cagliaritano con precedenti deferito in stato di libertà dai carabinieri per lesioni gravi nei confronti di un nigeriano.

Cagliari, 16 Giu 2017 – Nella tarda mattina di oggi a Cagliari, i carabinieri del Nucleo radiomobile compagnia del capoluogo hanno deferito in stato di libertà all’A.G. per il reato di lesioni gravi, C. F., di 17 anni, della città, con precedenti, in quanto individuato quale responsabile, alle precedenti ore 09:30 circa, a Cagliari, in via Podgora snc, di una aggressione nei confronti di un nigeriano, di 41 anni, nullafacente, di fatto domiciliato presso il centro d’accoglienza, durante una lite scaturita da futili motivi, quando lo ha colpito all’avambraccio con un coltello ed un bastone.

Sul posto subito dopo l’allarme sono giunti i militari e i sanitari del 118 che prestato le prime cure allo straniero e poi lo hanno trasportato presso il reparto di microchirurgia dell’ospedale Marino ove è stato ricoverato a seguito di “profonda flc polso sx con lesione tendine flessore ulnare del carpo – trauma emitorace sx” con prognosi di 30 giorni.